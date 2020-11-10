Должностным лицам Николаевского филиала «Администрации морских портов Украины», которых подозревают в присвоении денег предприятия более чем на 1 миллион гривен, избрали меры пресечения.

Об этом сообщили в персс-службе Николаевской областной прокуратуры.

— В понедельник, 9 ноября, следственным судьей Центрального районного суда города Николаева рассмотрено ходатайство следователя, согласованное с процессуальным руководителем областной прокуратуры, и избраны меры пресечения трем должностным лицам Николаевского филиала ГП «Администрации морских портов Украины», которые подозреваются в завладении средствами государственного предприятия в размере более 1 млн грн (части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины), — говорится в сообщении.

Начальнику отдела персонала и организации АМПУ в Николаеве присудили содержание под стражей сроком на 60 суток. При этом, чтобы выйти под залог, за него должны внести 1 миллион гривен.

Заместителю начальника по экономике и финансам этого же предприятия также назначили содержание под стражей сроком на 60 суток. Но в этом случае размер залога меньше - 500 тысяч гривен.

А вот заместителю начальника по развитию портовой инфраструктуры назначили самое наказание в виде круглосуточного домашнего ареста. Имена и фамилии подозреваемых пока не сообщаются.

Напомним, что Генеральная прокуратура Украины провела обыски в одесских офисах государственных предприятий морской отрасли из-за причастности к масштабным злоупотреблениям, по причине которых государство ежегодно несло убытки в особо крупных размерах.