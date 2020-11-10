Производители молочной продукции использовали маркировку «сливочное масло» на продуктах из растительных жиров и смесей неизвестного происхождения.

Антимонопольный комитет обнаружил ряд недобросовестных компаний, которые производили смеси из неизвестных составляющих и при этом называли продукт маслом, сообщили в ведомстве.