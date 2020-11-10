Производители молочной продукции использовали маркировку «сливочное масло» на продуктах из растительных жиров и смесей неизвестного происхождения.
Антимонопольный комитет обнаружил ряд недобросовестных компаний, которые производили смеси из неизвестных составляющих и при этом называли продукт маслом, сообщили в ведомстве.
«В некоторых случаях содержание немолочных и растительных жиров достигало 90−100%», — сказано в сообщении.
В АМКУ напомнили, что согласно госстандарту (ГСТУ4399:2005) масло должно состоять исключительно из молочных жиров. Какие-либо другие примеси — такие как растительный жир — сразу лишают продукт названия «сливочное масло».
«Используя название «сливочное масло» на продукции, которая включает в себя немолочные и растительные жиры, производители распространяли информацию, вводящую в заблуждение потребителей и получали неправомерное конкурентное преимущество», — констатировали в Комитете.
По результатам расследования АМКУ оштрафовал следующие компании:
— ООО Богодуховский молзавод (Харьковская обл.) на 20,6 миллионов гривен;
— ООО Малороганский молочный завод (Харьковская обл.) на 4,4 миллионов гривен;
— ООО Гайсинский молокозавод (Винницкая обл.) на 3,6 миллионов гривен;
— ЧП Симол (Киевская обл.) на 1 миллион гривен;
— ООО Интер-Мол (Днепр) на 970 тысяч гривен.
В Антимонопольном комитете отметили, что рассмотрение дел по другим производителям сливочного масла продолжается и близко к завершению.
Производители молочной продукции использовали маркировку «сливочное масло» на продуктах из растительных жиров и смесей неизвестного происхождения.
Антимонопольный комитет обнаружил ряд недобросовестных компаний, которые производили смеси из неизвестных составляющих и при этом называли продукт маслом, сообщили в ведомстве.
«В некоторых случаях содержание немолочных и растительных жиров достигало 90−100%», — сказано в сообщении.
В АМКУ напомнили, что согласно госстандарту (ГСТУ4399:2005) масло должно состоять исключительно из молочных жиров. Какие-либо другие примеси — такие как растительный жир — сразу лишают продукт названия «сливочное масло».
«Используя название «сливочное масло» на продукции, которая включает в себя немолочные и растительные жиры, производители распространяли информацию, вводящую в заблуждение потребителей и получали неправомерное конкурентное преимущество», — констатировали в Комитете.
По результатам расследования АМКУ оштрафовал следующие компании:
— ООО Богодуховский молзавод (Харьковская обл.) на 20,6 миллионов гривен;
— ООО Малороганский молочный завод (Харьковская обл.) на 4,4 миллионов гривен;
— ООО Гайсинский молокозавод (Винницкая обл.) на 3,6 миллионов гривен;
— ЧП Симол (Киевская обл.) на 1 миллион гривен;
— ООО Интер-Мол (Днепр) на 970 тысяч гривен.
В Антимонопольном комитете отметили, что рассмотрение дел по другим производителям сливочного масла продолжается и близко к завершению.