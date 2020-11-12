Кабинет министров отменил ограничения на зарплаты глав и членов правлений и наблюдательных советов ГП «Администрация морских портов Украины» и АО «Укрзалізниця».

Об этом говорится в распоряжениях №1389-р и №1387-р соответственно, которые обнародованы на «Правительственном портале».

Этими распоряжениями Кабмин признал утратившими силу внесенные ранее в финпланы АМПУ и «Укрзалізниці» на 2020 год изменения, согласно которым на период действия карантина в связи COVID-19 расходы на оплату труда председателя и членов правления, а также вознаграждение председателя и членов наблюдательного совета не должны превышать 47 230 грн (на одного человека).

В апреле 2020 года Кабинет министров принял распоряжение, которым рекомендовал ограничить заработную плату руководителей исполнительных органов и членов набсоветов государственных компаний до размера, не превышающего 10 размеров минимальной заработной платы (47 тыс. грн) в месяц. В то же время власти Украины в меморандуме МВФ по новой программе stand by обязались отменить указанную рекомендацию до 1 июля текущего года, однако этого сделано не было.

Конституционный суд Украины 28 августа 2020 года признал неконституционными отдельные положения постановления Кабмина об установлении карантинных ограничений в стране, в том числе об ограничениях зарплат топ-менеджеров госкомпаний.

2 октября президент Владимир Зеленский подписал закон с поправками в госбюджет на 2020 год, который содержит норму, позволяющую правительству отменить ограничения на зарплаты в государственных компаниях. С октября 2020 года ограничение размера зарплат руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждения членам набсоветов государственных компаний отменено решением Кабмина.