Фонд американских бизнесменов Билла и Мелинды Гейтс пообещал выделить дополнительные 70 миллионов долларов на разработку и распространение вакцины от коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Hill.

Мелинда Гейтс, которая является сопредседателем фонда, планирует объявить о дополнительном финансировании на Парижском мирном форуме, где международные организации соберутся для обсуждения реакций на пандемию.

Фонд Гейтс выделит 50 миллионов долларов на программу COVAX Advance Market Commitment (AMC), которая реализуется Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) для 92 стран с низким и средним уровнем доходов.

Еще 20 миллионов долларов будут выделены Коалиции по инновациям в эпидемической готовности (CEPI), которая софинансирует несколько усилий по созданию вакцин, которые проходят тестирование и процесс утверждения.

Следовательно, общий вклад Фонда Гейтс в программу COVAX AMC возрастает до 156 миллионов долларов.

Организация глобального партнерства CEPI была создана в 2017 году для разработки вакцин против будущих эпидемий. Сейчас эта коалиция разрабатывает различные варианты вакцины против COVID-19.

Как заявили в фонде, они надеются, что и другие доноры не пожалеют усилий и финансов для создания вакцины.