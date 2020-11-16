Стратегия реформирования объектов госсобственности из сферы управления оборонного ведомства до 2022 года предусматривает реорганизацию 42 госпредприятий Минобороны, 5 предприятий планируют передать на приватизацию, еще 44 - подлежат ликвидации.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«Минобороны учло замечания и результаты анализа эффективности работы подчиненных госпредприятий, проведенного общественными организациями, а также изучило иностранный опыт управления предприятиями военной сферы. Кроме того, был принят во внимание прогноз будущего сферы безопасности, чтоб обеспечить функционирование и развитие тех государственных предприятий, которые будут отвечать как современным потребностям, так и вызовам будущего», - заявили в ведомстве.

Отмечается, что предприятия, которые планируют реорганизовать, важны для оборонного ведомства, «ведь способны экономно, качественно и эффективно работать на нужды Вооруженных Сил».

«В секторе задействованы тысячи высококвалифицированных узкопрофильных специалистов. Задача руководства Минобороны вовремя загружать госпредприятия заказами в интересах Вооруженных Сил и обеспечивать их надлежащее финансирование, чтобы идти в ногу со временем в вопросах технического оснащения, повышения квалификации работников и программных решений.

Те же госпредприятия, деятельность которых непосредственно не связана с предстоящими потребностями сектора обороны, запланированы к передаче на приватизацию в Фонд госимущества. Следует также учитывать, что 15 предприятий Минобороны находятся на временно оккупированной территории в Крыму», - пояснили в Минобороны.