Стратегия реформирования объектов госсобственности из сферы управления оборонного ведомства до 2022 года предусматривает реорганизацию 42 госпредприятий Минобороны, 5 предприятий планируют передать на приватизацию, еще 44 - подлежат ликвидации.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
«Минобороны учло замечания и результаты анализа эффективности работы подчиненных госпредприятий, проведенного общественными организациями, а также изучило иностранный опыт управления предприятиями военной сферы. Кроме того, был принят во внимание прогноз будущего сферы безопасности, чтоб обеспечить функционирование и развитие тех государственных предприятий, которые будут отвечать как современным потребностям, так и вызовам будущего», - заявили в ведомстве.
Отмечается, что предприятия, которые планируют реорганизовать, важны для оборонного ведомства, «ведь способны экономно, качественно и эффективно работать на нужды Вооруженных Сил».
«В секторе задействованы тысячи высококвалифицированных узкопрофильных специалистов. Задача руководства Минобороны вовремя загружать госпредприятия заказами в интересах Вооруженных Сил и обеспечивать их надлежащее финансирование, чтобы идти в ногу со временем в вопросах технического оснащения, повышения квалификации работников и программных решений.
Те же госпредприятия, деятельность которых непосредственно не связана с предстоящими потребностями сектора обороны, запланированы к передаче на приватизацию в Фонд госимущества. Следует также учитывать, что 15 предприятий Минобороны находятся на временно оккупированной территории в Крыму», - пояснили в Минобороны.
Минобороны издало приказ, разработанный Комитетом реформ, регламентирующий аспекты реформирования госпредприятий оборонного ведомства.
Планируется, что до 2022 года в сфере управления Минобороны останется 42 госпредприятия, из которых 40 - в функциональном управлении Главного управления имущества и ресурсов, а 2 - Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
Стратегия реформирования объектов госсобственности из сферы управления оборонного ведомства до 2022 года предусматривает реорганизацию 42 госпредприятий Минобороны, 5 предприятий планируют передать на приватизацию, еще 44 - подлежат ликвидации.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
«Минобороны учло замечания и результаты анализа эффективности работы подчиненных госпредприятий, проведенного общественными организациями, а также изучило иностранный опыт управления предприятиями военной сферы. Кроме того, был принят во внимание прогноз будущего сферы безопасности, чтоб обеспечить функционирование и развитие тех государственных предприятий, которые будут отвечать как современным потребностям, так и вызовам будущего», - заявили в ведомстве.
Отмечается, что предприятия, которые планируют реорганизовать, важны для оборонного ведомства, «ведь способны экономно, качественно и эффективно работать на нужды Вооруженных Сил».
«В секторе задействованы тысячи высококвалифицированных узкопрофильных специалистов. Задача руководства Минобороны вовремя загружать госпредприятия заказами в интересах Вооруженных Сил и обеспечивать их надлежащее финансирование, чтобы идти в ногу со временем в вопросах технического оснащения, повышения квалификации работников и программных решений.
Те же госпредприятия, деятельность которых непосредственно не связана с предстоящими потребностями сектора обороны, запланированы к передаче на приватизацию в Фонд госимущества. Следует также учитывать, что 15 предприятий Минобороны находятся на временно оккупированной территории в Крыму», - пояснили в Минобороны.
Минобороны издало приказ, разработанный Комитетом реформ, регламентирующий аспекты реформирования госпредприятий оборонного ведомства.
Планируется, что до 2022 года в сфере управления Минобороны останется 42 госпредприятия, из которых 40 - в функциональном управлении Главного управления имущества и ресурсов, а 2 - Главного управления разведки Министерства обороны Украины.