Вакцина против коронавируса, разработанная американской компанией Moderna, показала 94,5% эффективности в ходе третьей фазы испытаний.

Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщила пресс-служба компании со ссылкой на данные экспертов Совета по мониторингу безопасности данных (DSMB), подконтрольного Национальному институту здравоохранения (NIH).

Как сообщается, экспериментальная вакцина Moderna Inc на 94,5% эффективна в предотвращении COVID-19, что подтвердили промежуточные исследования.

В частности, в испытаниях в США приняли участие более 30 тыс. человек, а заражение COVID-19 было выявлено (на промежуточном этапе) лишь у 95 человек.

При этом 90 случаев пришлось на контрольную группу, представителям которой вместо вакцины вводилось плацебо. Среди тех, кто действительно был вакцинирован, заразились только пять человек, что доказывает высокую эффективность вакцины, заявили в Moderna.

Кроме того, исследование показало, что новый препарат сохраняет свои свойства в течение месяца, если его хранить в обычных холодильниках, а при комнатной температуре — в течение 12 часов. Это значительно упрощает процесс его транспортировки по сравнению с вакциной Pfizer, пишет Sky News.

Как пишет REUTERS, вместе с вакциной Pfizer Inc, США могут получить две вакцины, разрешенные для экстренного использования в декабре. В частности, к концу 2020 года Moderna планирует выпустить 20 млн доз. А в 2021 году компания рассчитывает обеспечить выпуск от 500 млн до 1 млрд доз вакцины.