Кабинет министров выделил 118 миллионов гривен на обустройство мобильных госпиталей для пациентов с COVID-19. Их обустроят в Киеве, Одессе и Краматорске.
Об этом на онлайн-брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Он уточнил, что такое решение связано со значительным ростом числа больных COVID-19, которые нуждаются в стационарном лечении.
Кроме этого, по словам министра, в понедельник вступило в силу постановление правительства, которым повышены зарплаты для семейных врачей.
— Раньше капитационная ставка на одного больного составляла 600 гривен, сейчас, начиная с 1 ноября и до конца года, она составит 651 гривну. Медицинскую помощь пациенту окажут, даже если у него нет семейного врача, — добавил Максим Степанов.
Напомним, 4 ноября руководителям областей поручили дополнительно развернуть 25 тысяч коек для инфицированных коронавирусом.
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Кабинет министров выделил 118 миллионов гривен на обустройство мобильных госпиталей для пациентов с COVID-19. Их обустроят в Киеве, Одессе и Краматорске.
Об этом на онлайн-брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Он уточнил, что такое решение связано со значительным ростом числа больных COVID-19, которые нуждаются в стационарном лечении.
Кроме этого, по словам министра, в понедельник вступило в силу постановление правительства, которым повышены зарплаты для семейных врачей.
— Раньше капитационная ставка на одного больного составляла 600 гривен, сейчас, начиная с 1 ноября и до конца года, она составит 651 гривну. Медицинскую помощь пациенту окажут, даже если у него нет семейного врача, — добавил Максим Степанов.
Напомним, 4 ноября руководителям областей поручили дополнительно развернуть 25 тысяч коек для инфицированных коронавирусом.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
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