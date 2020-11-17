Об этом на онлайн-брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он уточнил, что такое решение связано со значительным ростом числа больных COVID-19, которые нуждаются в стационарном лечении.

Кроме этого, по словам министра, в понедельник вступило в силу постановление правительства, которым повышены зарплаты для семейных врачей.

— Раньше капитационная ставка на одного больного составляла 600 гривен, сейчас, начиная с 1 ноября и до конца года, она составит 651 гривну. Медицинскую помощь пациенту окажут, даже если у него нет семейного врача, — добавил Максим Степанов.

Напомним, 4 ноября руководителям областей поручили дополнительно развернуть 25 тысяч коек для инфицированных коронавирусом.