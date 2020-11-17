Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» 20 октября по результатам тендера заказала ООО «Эдем-Авто» 9 легковых автомобилей на общую сумму 7,48 миллиона гривен.

Об этом пишет сайт «ЭлектроВести».

Согласно условиям договора, фирма поставит Укрэнерго два электромобиля Hyundai Kona Electric в комплектации Top по 1,06 миллиона гривен за штуку. Каждый автомобиль будет иметь кожаную обивку сидений, климат-контроль с фильтром салона, подогрев передних сидений, камеру заднего вида, задний парктроник, подушки безопасности, боковые подушки и шторки безопасности. У авто будет дополнительное оборудование: зимние шины, литые диски, коврики и т. п.

«Эдем-Авто» продает Hyundai Kona Electric Top без дополнительного оборудования по 1,1 миллион гривен.

Кроме этого, «Эдем-Авто» также поставит 7 электромобилей Hyundai Ioniq Electric Premium по 765 тыс. грн за штуку. Каждый автомобиль будет иметь задний и передний парктроник, климат-контроль с фильтром салона, подогрев передних сидений и тоже дополнительное оборудование.

На рынке Hyundai Ioniq Electric Premium без дополнительного оборудования можно купить за 689 тысяч гривен.