В Китае прошло уникальное световое шоу с синхронным участием 2000 дронов, поставленное для продвижения концерна Volkswagen и его электрических автомобилей семейства ID.

Об этом передает ЦТС.

Отмечается, что китайским покупателям предложили сразу две модификации модели - ID.4 Crozz и ID.4 X, которые отличаются дизайном и характеристиками. Для того, чтобы привлечь как можно больше внимания к новинкам, Volkswagen провел световое шоу.

В ночное небо Китая подняли одновременно 2000 дронов, оснащенных светодиодными элементами.

Изначально дроны рассыпались по небу, как звезды, а затем сформировали логотип VW. Для усиления эффекта их подсвечивали снизу фонари и лазеры. Следом за лого они образовали планету Земля, а потом и электромобиль VW ID.4, который возвышался на многоступенчатом пьедестале.

Фигуры и ракурсы попутно сопровождаясь слоганами и информацией о новинке.