В Китае прошло уникальное световое шоу с синхронным участием 2000 дронов, поставленное для продвижения концерна Volkswagen и его электрических автомобилей семейства ID.
Об этом передает ЦТС.
Отмечается, что китайским покупателям предложили сразу две модификации модели - ID.4 Crozz и ID.4 X, которые отличаются дизайном и характеристиками. Для того, чтобы привлечь как можно больше внимания к новинкам, Volkswagen провел световое шоу.
В ночное небо Китая подняли одновременно 2000 дронов, оснащенных светодиодными элементами.
Изначально дроны рассыпались по небу, как звезды, а затем сформировали логотип VW. Для усиления эффекта их подсвечивали снизу фонари и лазеры. Следом за лого они образовали планету Земля, а потом и электромобиль VW ID.4, который возвышался на многоступенчатом пьедестале.
Фигуры и ракурсы попутно сопровождаясь слоганами и информацией о новинке.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов
В Китае прошло уникальное световое шоу с синхронным участием 2000 дронов, поставленное для продвижения концерна Volkswagen и его электрических автомобилей семейства ID.
Об этом передает ЦТС.
Отмечается, что китайским покупателям предложили сразу две модификации модели - ID.4 Crozz и ID.4 X, которые отличаются дизайном и характеристиками. Для того, чтобы привлечь как можно больше внимания к новинкам, Volkswagen провел световое шоу.
В ночное небо Китая подняли одновременно 2000 дронов, оснащенных светодиодными элементами.
Изначально дроны рассыпались по небу, как звезды, а затем сформировали логотип VW. Для усиления эффекта их подсвечивали снизу фонари и лазеры. Следом за лого они образовали планету Земля, а потом и электромобиль VW ID.4, который возвышался на многоступенчатом пьедестале.
Фигуры и ракурсы попутно сопровождаясь слоганами и информацией о новинке.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов