Министерство финансов предлагает взимать налог с автомобилей, стоимость которых превышает 1,2 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Действующая редакция Налогового кодекса предусматривает, что транспортный налог платят владельцы авто в возрасте до пяти лет включительно, среднерыночная стоимость которых составляет не менее 375 размеров минимальных заработных плат. В 2017 году, когда минимальная зарплата составляла 3 тысячи 200 гривен, минимальная стоимость авто, за которые платился налог, была равна 1,2 миллиона гривен.

По состоянию на 1 января 2020 года минимальная зарплата выросла до 4 тысячи 723 гривны, соответственно, стоимость автомобилей, подлежащих налогообложению, выросла до 1,77 миллиона гривен. С учетом того, что на 2021 год минималка предусмотрена в размере 6 тысяч гривен, объектами налогообложения будут легковые автомобили стоимостью 2,25 миллиона гривен.

— Исходя из вышеприведенного, значительно снизилось количество авто, с которых уплачивается транспортный налог (по данным Минэкономики, в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом), что негативно повлияло на поступления в местные бюджеты, поскольку этот налог является местным, — отмечают в Минфине.

Таким образом, считают в министерстве, транспортный налог на роскошные авто теряет свое фискальное значение, поэтому предлагается вернуться к налогообложению дорогих авто стоимостью более 1,2 миллиона гривен путем внесения изменений в НКУ в части установления среднерыночной стоимости в 200 размеров минимальных заработных плат.

Такой шаг, уверены в ведомстве, будет способствовать наполнению бюджетов местных громад и использованию этих средств на развитие инфраструктуры, образования и медицины.