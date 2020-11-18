Сотрудники «Укрзалізниці» нанесли компании убытков на 58 миллионов гривен при организации проведения капитальных ремонтов дизель-поездов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

— Следствием установлено, что должностные лица АО «Укрзалізниця» завладели денежными средствами акционерного общества при организации проведения капитальных ремонтов дизель-поездов, предназначенных для осуществления пригородных пассажирских перевозок. В частности, в период 2015-2016 годов должностные лица АО «Укрзалізниця» с привлечением фиктивных предприятий, составили и выдали заведомо ложные документы о якобы осуществлении модернизации более 20 дизель-поездов, зная, что никаких ремонтных работ не могло быть проведено в связи с отсутствием у предприятия-исполнителя необходимых специалистов и оборудования. Это в дальнейшем стало основанием для перевода денежных средств со счетов АО «Укрзалізниця» предприятию-исполнителю. При этом часть суммы оказалась на счетах фиктивных предприятий, — добавили в ведомстве.

Подчеркивается, что экспертиза установила, что работы по модернизации не проводились, а в результате действий сотрудников «Укрзалізниці» нанесено более 58,6 миллионов гривен убытков. В Офисе генпрокурора отметили, что 17 ноября 2020 года 15 подозреваемым открыли материалы уголовного производства.

— Среди подозреваемых — бывший исполняющий обязанности главі правления одного из предприятий, 100% акций которого внесены в уставный капитал «Укрзалізниці» и его бывшие заместители; бывшие и нынешние руководители подразделений пригородных пассажирских перевозок, а также начальники производственных подразделений моторвагонных депо региональных филиалов «Укрзалізниці». Одновременно с открытием материалов досудебного расследования Офисом генерального прокурора в интересах государства принимаются меры с целью возмещения причиненного подозреваемыми вреда, — говорится в сообщении.

Напомним, сотрудники «Пассажирское вагонное депо Николаев» якобы капитального ремонта приняли пассажирский вагон, который на самом деле находился в нерабочем состоянии, а выделенные средства присвоили, чем нанесли материальный ущерб государству более чем на 200 тысяч гривен.