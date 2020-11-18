Миллиардер, глава компаний SpaceX и Tesla Маск попал в топ-3 рейтинга самых богатых людей мира по версии Bloomberg.
Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.
Отмечается, что за последний день состояние Маска выросло на 7,61 млрд долларов — до 110 миллиардов долларов. А с начала года оно увеличились на 82,2 миллиарда долларов.
При этом, состояние главы Tesla выросло на фоне подорожания акций компании — это связано с тем, что 21 декабря Tesla включат в индекс S&P 500, который объединяет 500 крупнейших американских компаний. 17 ноября акции Tesla выросли на 8,21% — до 441,61 долларов за акцию, а капитализация компании составляет 418,6 млрд долларов.
Тким образом, Маск обогнал в рейтинге богачей основателя Facebook Марка Цукерберга, состояние которого оценивается в 104 миллиарда долларов.
Возглавляют рейтинг основатель Amazon Джефф Безос (185 миллиардов долларов) и сооснователь Microsoft Билл Гейтс (129 миллиардов долларов).
Напомним, 12 сетября акции Tesla обвалились почти на 20% в ходе торгов, а гендиректор компании Илон Маск потерял $12 млрд и опустился на седьмую строчку в рейтинге богатейших людей мира Forbes.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов
Миллиардер, глава компаний SpaceX и Tesla Маск попал в топ-3 рейтинга самых богатых людей мира по версии Bloomberg.
Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.
Отмечается, что за последний день состояние Маска выросло на 7,61 млрд долларов — до 110 миллиардов долларов. А с начала года оно увеличились на 82,2 миллиарда долларов.
При этом, состояние главы Tesla выросло на фоне подорожания акций компании — это связано с тем, что 21 декабря Tesla включат в индекс S&P 500, который объединяет 500 крупнейших американских компаний. 17 ноября акции Tesla выросли на 8,21% — до 441,61 долларов за акцию, а капитализация компании составляет 418,6 млрд долларов.
Тким образом, Маск обогнал в рейтинге богачей основателя Facebook Марка Цукерберга, состояние которого оценивается в 104 миллиарда долларов.
Возглавляют рейтинг основатель Amazon Джефф Безос (185 миллиардов долларов) и сооснователь Microsoft Билл Гейтс (129 миллиардов долларов).
Напомним, 12 сетября акции Tesla обвалились почти на 20% в ходе торгов, а гендиректор компании Илон Маск потерял $12 млрд и опустился на седьмую строчку в рейтинге богатейших людей мира Forbes.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов