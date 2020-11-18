Миллиардер, глава компаний SpaceX и Tesla Маск попал в топ-3 рейтинга самых богатых людей мира по версии Bloomberg.

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

Отмечается, что за последний день состояние Маска выросло на 7,61 млрд долларов — до 110 миллиардов долларов. А с начала года оно увеличились на 82,2 миллиарда долларов.

При этом, состояние главы Tesla выросло на фоне подорожания акций компании — это связано с тем, что 21 декабря Tesla включат в индекс S&P 500, который объединяет 500 крупнейших американских компаний. 17 ноября акции Tesla выросли на 8,21% — до 441,61 долларов за акцию, а капитализация компании составляет 418,6 млрд долларов.

Тким образом, Маск обогнал в рейтинге богачей основателя Facebook Марка Цукерберга, состояние которого оценивается в 104 миллиарда долларов.

Возглавляют рейтинг основатель Amazon Джефф Безос (185 миллиардов долларов) и сооснователь Microsoft Билл Гейтс (129 миллиардов долларов).

Напомним, 12 сетября акции Tesla обвалились почти на 20% в ходе торгов, а гендиректор компании Илон Маск потерял $12 млрд и опустился на седьмую строчку в рейтинге богатейших людей мира Forbes.