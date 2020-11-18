В морском порту «Южный» в контейнере с бананами обнаружили кокаина на 4 миллиона долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

— В Одесской области снова задержали партию южно-американского кокаина. Наркотические брикеты, общим весом 22,6 килограмм обнаружили в контейнере из Эквадора. Правоохранители нашли 20 брикетов кокаина в морском порту «Южный». Наркотик был спрятан в вентиляционных люках контейнера с бананами. Стоимость этой партии по ценам «черного рынка» составляет 4 миллиона долларов США, — говорится в сообщении.

Детали: Спецоперацию провели оперативники Одесского пограничного отряда совместно с сотрудниками Одесской таможни, УСБУ в Одесской области, группой портового контроля (ССР). С началу 2020 года в морских портах пограничники обнаружили и задержали более 430 килограмм кокаина.

Напомним, 9 сентября в морском порту «Южный» правоохранители изъяли более ста килограммов кокаина стоимостью в 17 миллионов долларов. Наркотики пытались ввезти в контейнере с грузом бананов, который прибыл на судне из Республики Эквадор.