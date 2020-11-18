Правительство будет предлагать Верховной Раде внедрение профессиональной накопительной системы для некоторых категорий украинцев.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает телеканал 112.

— Профессиональную накопительную систему предлагается ввести для лиц моложе 35 лет, работающих в особо тяжелых и опасных условиях. Так люди получат собственные пенсионные счета, которыми они смогут воспользоваться, когда выйдут на пенсию. Речь идет о тысячах гривен, которые человек сможет получить в качестве доплаты к своей пенсии, — рассказал Денис Шмыгаль.

Отмечается, что объем средств для такой накопительной системы составит 2-3 миллиарда гривен в год. По словам премьера, от введения такой системы выигрывают и работники, и работодатели, и вообще экономика страны.

До полного перехода на выплаты из накопительной системы источником финансирования пенсий будут страховые взносы, которые будут уплачиваться работодателями за счет повышенной ставки ЕСВ вместо механизма возмещения.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в течение последних 10 лет задолженность работодателей перед Пенсионным фондом Украины по возмещению льготных пенсий возросла более чем в 5 раз (с 2,6 миллиарда гривен до 14 миллиардов гривен) и продолжает расти более чем на 1,5 миллиарда гривен за год. Ежегодно работодателями не возмещается около 25% выплаченных льготных пенсий.

Из более чем 10 тысяч предприятий, которые должны возмещать льготные пенсии, свыше 8 000 имеют задолженность по возмещению, из которых более 2 500 являются экономически неактивными (находятся в состоянии банкротства или не имеют активов для погашения задолженности).

Напомним, в Украине с сентября более 1,6 миллиона пенсионеров получили повышение пенсий.