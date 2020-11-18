После многообещающих новостей об успешных испытаниях вакцин от коронавируса чрезвычайно оживились фондовые рынки мира, а за ними подпрыгнул и курс биткоина — криптовалюта, которая с начала этого года выросла в цене почти вдвое и достигла отметки в $18 тыс.

Об этом сообщает Bloomberg.

Биткоин снова возвращается к рекордному максимуму — впервые с декабря 2017 года, когда его стоимость достигала почти $20 тыс. Сегодня его курс подскочил на 4,8% и составил $8,48 тыс.

На это обратили внимание на Уолл-стрит — самые большие хедж-фонды и знаменитости решили вернуться к спекуляциям на бешеном росте биткоина, цена которого увеличилась вдвое с начала года.

В 2020 году биткоин взяли в оборот мейнстримные финансовые игроки, в частности летом одна из крупнейших холдинговых компаний мира Fidelity Investments запустила фонд для этой криптовалюты. Отдельные финансисты начали конвертировать биткоин, несмотря на вероятную инфляцию.

Вне криптовалютного мира инвесторы берут паузу после рекордных показателей акций на фондовых рынках, вызванных новостями об успешном тестировании вакцин. Однако до готовности и распространения вакцин еще далеко, а случаи коронавируса в США и Европе учащаются, что делает рыночные успехи хрупкими.

Напомним, что криптовалюта биткоин стала самым эффективным активом уходящего десятилетия.