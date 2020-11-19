Федеральное авиационное управление (FAA) США дало разрешение на возобновление эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX.

Об этом сообщает агентство Reuters.

FAA утвердит программу подготовки пилотов Boeing, которые необходимы для возобновления полетов авиалайнера после 20-месячного перерыва, самого продолжительного в истории коммерческой авиации, отмечает агентство.

Кроме того, в FAA также заявили, что не будут делегировать свои полномочия по выдаче сертификатов летной годности и экспортных сертификатов для 450 самолетов 737 MAX и планируют провести собственные проверки. На их выполнение может уйти около года.

Накануне сообщалось, что регулятор снимет ограничения после того, как будут внесены изменения в программы подготовки пилотов для этих лайнеров и будет проведена дополнительная техническая проверка этих самолетов.

Ранее Федеральное авиационное управление США обнаружило новый источник риска в самолетах Boeing 737 MAX. Характер потенциальной опасности пока не уточняется.