Одна доза вакцины от коронавируса для Украины может стоить семь долларов, а полный курс вакцинации (две дозы) — 14 долларов.
Об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко в эфире «Украина 24».
Он напомнил, что в рамках Глобального механизма по доступу к вакцинам от COVID-19 — COVAX — Украина может бесплатно получить 8 миллионов доз. В то же время в проекте бюджета на 2021 год заложено более 2 миллиардов гривен на закупку вакцины.
Эти средства Минздрав планирует потратить на закупку дополнительных доз вакцины. Сейчас ведомство хочет рассчитать, точно ли хватит Украине заложенных в бюджете средств, или сумму необходимо изменить.
Напомним, Украина получит максимум 8,5 миллионов доз вакцины от коронавируса.
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Одна доза вакцины от коронавируса для Украины может стоить семь долларов, а полный курс вакцинации (две дозы) — 14 долларов.
Об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко в эфире «Украина 24».
Он напомнил, что в рамках Глобального механизма по доступу к вакцинам от COVID-19 — COVAX — Украина может бесплатно получить 8 миллионов доз. В то же время в проекте бюджета на 2021 год заложено более 2 миллиардов гривен на закупку вакцины.
Эти средства Минздрав планирует потратить на закупку дополнительных доз вакцины. Сейчас ведомство хочет рассчитать, точно ли хватит Украине заложенных в бюджете средств, или сумму необходимо изменить.
Напомним, Украина получит максимум 8,5 миллионов доз вакцины от коронавируса.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов