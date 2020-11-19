Об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко в эфире «Украина 24».

Он напомнил, что в рамках Глобального механизма по доступу к вакцинам от COVID-19 — COVAX — Украина может бесплатно получить 8 миллионов доз. В то же время в проекте бюджета на 2021 год заложено более 2 миллиардов гривен на закупку вакцины.

Эти средства Минздрав планирует потратить на закупку дополнительных доз вакцины. Сейчас ведомство хочет рассчитать, точно ли хватит Украине заложенных в бюджете средств, или сумму необходимо изменить.

Напомним, Украина получит максимум 8,5 миллионов доз вакцины от коронавируса.