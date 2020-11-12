Решение о дате поставки Украине вакцины от коронавируса примут 19 ноября. Украина получит около 8,5 млн доз.

Об этом рассказал на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет РБК-Украина.

По его словам, страна работает с механизмом COVAX, который обеспечит поставку в Украину вакцины против коронавирусной болезни.

– Сегодня мы четко понимаем, что получим количество доз, что будет равняться 20% количеству населения. Речь идет о максимум 8,5 млн дозах. Первый транш мы ожидаем в размере 3% - это 1 млн 250 тысяч доз. Ближайшее заседание COVAX будет 19 ноября, тогда станет известно об ориентированных датах поставки, - заявил он.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцина от коронавируса появится в Украине не ранее конца третьего квартала 2021 года.