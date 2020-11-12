Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцина от коронавируса появится в Украине не ранее конца третьего квартала 2021 года.

Об этом он рассказал в эфире программы «Хард с Влащенко».

— Регистрация, по моему ощущению, должна произойти до нового года. Затем начинается процесс производства и поставки вакцин. Я думаю, реально мы получим вакцину в лучшем случае в конце первого квартала, — заявил Максим Степанов.

Глава Минздрава отметил, что Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX и получит равными траншами восемь миллионов доз вакцины после регистрации.

Максим Степанов также заявил, что в Украине период высокой заболеваемости COVID-19 продлится до апреля 2021 года. Этот отрезок пройдет очень тяжело.