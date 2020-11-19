В рамках Национальной транспортной стратегии до 2030 года Украина планирует полностью заменить весь городской общественный транспорт на электрический и создать соответствующую инфраструктуру для этого.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий 19 ноября во время Global e-Mobility Forum, организованном Министерством климата и окружающей среды Польши.

— Мы поддерживаем использование в городах экологических видов транспорта, в частности городского электрического и электромобилей. Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года предусмотрено, что города заменят свой автопарк на электробусы, и будет создана соответствующая зарядная инфраструктуру для них. В этом направлении мы сейчас активно сотрудничаем с международными финансовыми организациями и готовимся к реализации второй фазы совместного проекта с ЕИБ «Городской общественный транспорт Украины II», который предусматривает обновление парков общественного транспорта в разных украинских городах и замену их исключительно на электротранспорт, — рассказал Владислав Криклий.

По его словам, совместно с бизнесом и общественностью министерство разработало проект стратегии развития автомобильной промышленности в Украине, которая предусматривает стимулы для отечественного производства электрокаров, а также учитывает популяризацию как частного, так и общественного электрического транспорта.

Министр добавил, что ведомство «активно болеет и полностью поддерживает» продолжение действия освобождения от уплаты НДС на ввоз в Украину электромобилей и в свое время приложило много усилий для отмены этой пошлины и НДС на электрокары.

— Сегодня в Украине около 25 тысяч электрокаров, 25 тысяч гибридов и почти 9 тысяч пунктов электрозарядних станций, расположенных преимущественно в городах. Мы инициировали и уже работаем над внесением новых изменений в ГБН по планированию и застройке территорий, которые бы позволили размещения электрозарядних станций по всем дорогам общего пользования, в том числе, и местных, — отметил Владислав Владислав.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в Министерстве финансов Украины возобновили работу по получению кредитов ЕБРР и ЕИБ на закупку общественного транспорта.

Антимонопольный комитет Украины предоставил предварительные выводы относительно кредита от Европейского банка реконструкции и развития на покупку 60 троллейбусов.

Депутаты Николаевского горсовета в сентябре 2019 года со второй попытки на сессии согласовали заключение кредитного договора между Европейским банком реконструкции и развития и КП «Николаевэлектротранс» на закупку новых троллейбусов и постройку троллейбусных линий, на 20 миллионов евро.

Также напомним, что в случае получения кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Николаев в год сможет получать по 20 троллейбусов из 60 запланированных.