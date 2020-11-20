В Офисе генпрокурора заявили о прекращении деятельности конвертационного центра в Донецкой области, через который вывели более 1,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

— Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры прекращена деятельность конвертационного центра в рамках расследования уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (части 3 статьи 212, части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины), — говорится в сообщении.

По данным следствия, на протяжении 2019 - 2020 годов ряд предприятий, в том числе фиктивных, через конвертационный центр уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

— Всего за период работы конвертационного в теневой сектор экономики выведено более 1,5 миллиарда гривен, что привело к уклонению от уплаты более 300 миллионов гривен налога на добавленную стоимость, — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что во время обыска в городе Славянске в офисном помещении обнаружили и изъяли финансово-хозяйственные документы, 56 печатей субъектов хозяйственной деятельности и черновые записи.

— Меры по разоблачению конвертационного осуществлялись следователями следственного управления Главного управления Нацполиции в Донецкой области при оперативном сопровождении Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях. Досудебное расследование продолжается, — добавили в прокуратуре.

Напомним, в Николаеве налоговики и полицеские прекратили деятельность конвертцентра с оборотом больше 65 миллионов гривен.