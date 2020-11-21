Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что аналитики с Wall Street ожидают, что с появлением вакцины доллар упадет из-за роста уверенности в мировой экономике. Они объясняют, что это позволит прибегать к более рискованным шагам на рынке. В то же время доллар — валюта, которая имеет особый спрос во время кризиса как «гарант безопасности».

— Мы прогнозируем, что распространение вакцины заставит доллар идти путем, которым он двигался с начала до середины 2000-х годов. Может доллар обвалиться на 20% только в следующем году? Думаем, да, — говорит экономический стратег Келвин Цзе.

Отметим, в начале 21 века доллар обвалился на 33% за несколько лет. Спрос на другие валюты на развивающихся рынках стремительно рос, ведь инвесторы шли за низкими процентными ставками. Тенденцию остановил мировой кризис 2008 года. Согласно прогнозам, составленным Bloomberg, инвесторы ожидают, что к концу 2021 года индекс доллара упадет ориентировочно на 3%. В то же время евро к доллару подорожает.

В Morgan Stanley, американском инвестиционном банке, ожидают падение индекса на 4% благодаря росту валют Норвегии, Швеции, Новой Зеландии и Австралии. По мнению аналитика компании, евро будет стоить 1,25 доллара в конце 2021 года.

Банковские аналитики также отмечают, что повышение в США учетной ставки приведет к оттоку инвесторов в поиске лучших условий, что еще больше отразится на показателях доллара.

Напомним, экспериментальная вакцина от COVID-19 разработки американского фармгиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показала 95%-ную эффективность, согласно окончательным результатам клинических испытаний.