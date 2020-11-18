Третья фаза испытаний началась 27 июля и на этот момент в тестировании принял участие 43 тысячи 661 человек: часть из них получила вакцину, а другая часть — плацебо. По состоянию на 13 ноября 41 тысяча участников получила вторую дозу вакцины.

За время испытания COVID-19 обнаружили у 170 участников, 162 из них получили плацебо и 8 — вакцину. Несмотря на это, в компании заявляют, что их вакцина против коронавируса эффективна на 95% через 28 дней после введения первой дозы.

Также в компании заявили, что вакцина была эффективна в различных возрастных, половых, расовых и этнических группах. Например, у пожилых людей старше 65 лет эффективность составила более 94%. У участников почти не было побочных эффектов на препарат: в 3,8% добровольцев появлялась усталость, а у 2% — головная боль.

Результат в 95% является обнадеживающим. Например, Всемирная организация здравоохранения говорила о необходимости создания вакцины с эффективностью более 50%, чтобы начать вакцинацию населения. Теперь разработчики в ближайшее время планируют зарегистрировать вакцину в США и Европе.

Pfizer и BioNTech рассчитывают выпустить до 50 миллионов доз вакцин в 2020 году и до 1,3 миллиарда доз до конца 2021.

Напомним, Украина получит максимум 8,5 миллионов доз вакцины от коронавируса.