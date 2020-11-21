Высококачественная современная одежда и обувь для активного времяпрепровождения всегда заботится о комфорте и защите людей от различных проявлений непогоды. Приобретая одежду Norfin теперь можно не беспокоиться о здоровье своих близких, ведь они всегда будут в тепле даже тогда, когда находятся далеко от дома.

Как профессионалы, так и любители активного отдыха и туризма всегда отдают предпочтение качественной одежде, которая способна защитить от любых погодных условий, таких как – ветер, дождь, мокрый снег, мороз. Ведь высококачественная одежда сохраняет внутренний температурный комфорт независимо от внешних воздействий окружающей среды. Сегодня одним из популярнейших производителей туристической одежды и аксессуаров является компания Norfin, которая придерживается современных норм качества в каждом техническом процессе. Более подробно ознакомиться с ассортиментом продукции можно на официальном сайте производителя norfin.com.ua. Здесь представлены новые модели для мужчин, женщин и подростков, изготовленные из современных материалов.

Особенности туристической одежды для походов, рыбалки или активного отдыха

Производитель Norfin специализируется на производстве высококачественной одежды, обуви и аксессуаров для профессиональных спортсменов, любителей активных видов отдыха, охотников и рыбаков. В каталоге продукции представлены зимние, летние и демисезонные модели и различные аксессуары.

В новый каталог Norfin вошли следующие категории продукции:

Верхняя экипировка – зимние и демисезонные костюмы, ветровки, флисовые кофты, комбинезоны, жилеты.

Одежда нижнего слоя – футболки, термобелье, термокомбинезоны.

Обувь – кроссовки, ботинки и сапоги на разные сезоны, резиновые модели.

Спецодежда – спасательные жилеты, тактические (разгрузочные) жилеты для рыбалки или охоты.

Дополнительная защита - шапки, перчатки, накидки от дождя.

Различные аксессуары для безопасного времяпрепровождения на природе.

Любые активные мероприятия всегда связаны с повышенной физической активностью, сопровождающейся усиленным высвобождением большого количества тепла. Материал, из которого изготовлено нательное белье, должен выводить излишнюю влагу без каких-либо неприятных ощущений для человека. Качественная ткань выводит влажные испарения тела наружу, не пропуская внутрь капли дождя или мокрого снега. То есть, такая экипировка способна сохранить кожу сухой независимо от влияния внешнего или внутреннего источника влаги.

Как выбрать качественную туристическую одежду

К походной одежде, как правило, предъявляются более высокие требования, чем к повседневной. Ведь она должна быть не столько красивой, сколько функциональной, практичной, удобной и защищающей своего владельца от различных условий непогоды. Функциональность конкретной модели зависит от качества пошива и материалов, используемых в изготовлении изделия.

В костюмах Norfin сочетаются высокая водонепроницаемость материала и приемлемая дышащая способность, что не только согревает тело и оставляет его сухим, но и защищает от непогоды в любое время года. Зимний костюм способен выдерживать низкие температуры до -35°C и повышенные ветровые нагрузки, обеспечивать защиту тела от переохлаждения и промокания. Ведь главным материалом костюма является мембранная ткань NORTEX BREATHABLE с внутренним утеплителем HOLLOFIL, обеспечивающим необходимую пропускную способность, чтобы тело дышало во время проявления высокой активности и оставалось сухим. Флисовые куртки сделаны из гипоаллергенного материала NORfleece Dry, который также подходит для повышенной физической активности и дополнительного утепления в холодное время.

При выборе элементов одежды для туризма, рыбалки или просто активного отдыха рекомендуется обратить внимание на такие факторы, как:

Количество слоев материала изделия.

Состав ткани.

Наличие корректирующих и регулирующих элементов на куртках, жилетах, брюках.

Качество швов, особенно внутренних.

Наличие дополнительных элементов одежды (карманы, ремни, фиксаторы, застежки).

Большое значение имеет качество пошива изделий. Неудобный, сковывающий движения крой, вызывает у человека определенный дискомфорт. Комфортная брендовая одежда не сковывает движений, она легкая и удобная. Кроме этого, она имеет высокую износостойкость, быстро сохнет и является простой как в эксплуатации, так и в уходе.