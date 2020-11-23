Кабмин одобрил проект распоряжения, которым согласовал участие делегации Украины в переговорах с Международным банком реконструкции и развития относительно заключения соглашения о займе и получения 300 миллионов долларов займа.
Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства 23 ноября, сообщил в Facebook представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.
— Проектом акта предусматривается признать целесообразным привлечение займа от МБРР для реализации инвестиционного проекта «Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии COVID-19» и привлечь 300 миллионов долларов для проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины», — написал он.
Отмечается, что займ позволит правительству привлечь дополнительные средства для улучшения результатов деятельности системы социальной помощи и социальных услуг в Украине.
Для этого планируется:
Напомним, Украина получит максимум 8,5 миллионов доз вакцины от коронавируса.
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Кабмин одобрил проект распоряжения, которым согласовал участие делегации Украины в переговорах с Международным банком реконструкции и развития относительно заключения соглашения о займе и получения 300 миллионов долларов займа.
Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства 23 ноября, сообщил в Facebook представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.
— Проектом акта предусматривается признать целесообразным привлечение займа от МБРР для реализации инвестиционного проекта «Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии COVID-19» и привлечь 300 миллионов долларов для проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины», — написал он.
Отмечается, что займ позволит правительству привлечь дополнительные средства для улучшения результатов деятельности системы социальной помощи и социальных услуг в Украине.
Для этого планируется:
Напомним, Украина получит максимум 8,5 миллионов доз вакцины от коронавируса.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов