Советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что в этом году Украина не успевает получить транш Международного валютного фонда. Однако Киев может достичь договоренности на рабочем уровне, что позволит взять другие заимствования.

Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, пишет РБК-Украина.

По словам бывшего министра экономики, до конца года можно успеть достичь договоренностей на рабочем уровне («staff level agreement» — ред.). Последние могут позволить Украине получить заимствования у других структур.

— Это позитивный сигнал финансовым рынкам, что позволяет Украине привлечь финансирование на тот период, пока будут продолжаться переговоры с МВФ, по приемлемым процентам, — сказал Тимофей Милованов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой обсудил продвижение к принятию государственного бюджета Украины на 2021 год, сохранение антикоррупционной повестки дня и макроэкономической стабильности в стране.