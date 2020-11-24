Министерство здравоохранения требует, чтобы депутаты Верховной Рады Украины приняли новый госбюджет с заложенными на финансирование медицины минимум 5% от ВВП.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает телеканал 112.

Он добавил, что в течение 29 лет медицина получала лишь 3-3,5% от ВВП.

— Это не просто цифры, это хроническое недофинансирование. Операция, стоимость которой была 10 тысяч гривен, мы всегда финансировали ее на уровне 5 тыс. грн в лучшем случае и просто закрывали глаза. Сейчас мы видим все эти результаты, начиная от оснащения наших больниц и заканчивая нашими специалистами, которые каждый год едут за границу, — сказал Максим Степанов.

Он добавил, что Минздрав планирует увеличить финансирование на лечение больных туберкулезом. Если в 2020 году тариф был на уровне 20 тысяч гривен, то в следующем его планируют повысить до 60 тысяч гривен.

— Это не просто цифра взята с потолка, мы просчитали, сколько будет стоить лечение одного больного в туберкулезном диспансере, сколько будут стоить все лекарства, чтобы медицинский персонал получал достойную заработную плату, — сказал Максим Степанов.

Напомним, в Верховной Раде Украины начали рассмотрение Государственного бюджета на 2021 год, комитет по вопросам бюджета подготовил проект постановления, где предлагает учесть более 1,2 тысячи поправок к документу.