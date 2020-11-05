В Верховной Раде Украины начали рассмотрение Государственного бюджета на 2021 год, комитет по вопросам бюджета подготовил проект постановления, где предлагает учесть более 1,2 тысячи поправок к документу, передает УНН.

— Комитетом подготовлен проект постановления ВРУ относительно выводов и предложений к законопроекту и таблицу предложений субъектов законодательной инициативы. Комитетом предлагается учесть полностью или частично 1 276 поправок и отклонить 1 175 поправок, - сказал заместитель председателя комитета Александр Трухин.

Министр финансов Сергей Марченко с трибуны в ВР в свою очередь заявил, что проект бюджета-2021 является сбалансированным и реальным к исполнению. По его словам, в бюджете 2021 года предусмотрено достаточно для финансирования всех приоритетных потребностей государства.

Также он указал, что средства налогоплательщиков будут использованы эффективно, принесут пользу людям и экономике.

— Мы сможем справиться с коронакризисом, обеспечить финансовую стабильность, восстановить экономику и повысить благосостояние граждан, - заверил Марченко, которого цитирует пресс-служба Минфина.

Как известно, Минфин уверяет, что бюджет-2021 справится с коронакризисом.