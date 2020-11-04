Проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2021 год является вполне сбалансированным и реальным для выполнения.

Как передает Укринформ, об этом говорится в обращении Министерства финансов, которое опубликовано на Правительственном портале.

Минфин призывает народных депутатов поддержать законопроект № 4000, который 5 ноября будет вынесен на голосование парламента в первом чтении.

«Минфин призывает Парламент поддержать в первом чтении проект Закона. Это решение - наша общая ответственность за финансовые условия, в которых будет жить страна в следующем году. Это не просто финансовая смета, а дорожная карта социально-экономического развития государства на следующий год. Бюджет-2021 создает основы для проведения необходимых трансформаций, которые сделают нашу страну успешной, а экономику сильной в среднесрочной перспективе», - отметили в министерстве.

Отмечается, что благодаря определению четких приоритетов госбюджета-2021, страна сможет справиться с коронакризисом, будут обеспечены условия для финансовой стабильности и повышения благосостояния граждан.

«В тесном сотрудничестве Минфина с народными депутатами и парламентскими комитетами, рабочая группа Комитета по вопросам бюджета разработала 2 451 предложение, которые легли в основу Бюджетных выводов Верховной Рады к проекту Закона Украины «О Государственном бюджете на 2021 год». Одобрение в Парламенте проекта постановления Верховной Рады «О выводах и предложениях к проекту Закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» даст возможность участникам процесса качественно обработать указанные положения, подготовить и своевременно подать в Верховную Раду Украины проект госбюджета-2021 для II-го чтения», - сообщили в Министерстве финансов.

Как обещают в Минфине, все правки и предложения народных депутатов министерство основательно проработает и будет пытаться учесть большинство из них, исходя из приоритетности расходов и возможностей доходной части бюджета.

Прежде всего речь идет о финансировании социально-экономического развития территорий, социальной защите, здравоохранении, образовании, науке, культуре, спорте, развитии инфраструктуры, поддержке военной сферы, прокуратуре, агросекторе, экологии, инвестиционных проектах и т. п.

«Должны исходить из имеющихся возможностей и состояния национальной экономики. Поэтому хотим, чтобы все расходы были подтверждены реальными доходами. Есть общая цель - выйти на финансовый документ максимального качества. Поэтому мы качественно и в срок доработаем проект бюджета с учетом Бюджетных выводов, после чего представим документ на II-е чтение», - отметил министр финансов Сергей Марченко.

14 сентября проект Госбюджета-2021 был подан правительством в Верховную Раду для рассмотрения и подготовки к рассмотрению в первом чтении. Парламент планирует рассмотреть и проголосовать за проект Госбюджета-2021 в первом чтении на пленарном заседании в четверг, 5 ноября.