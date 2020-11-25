Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), объединяющая 290 авиакомпаний по всему миру, призывает возобновить авиасообщение между странами, учитывая разрушительные последствия карантинных ограничений для авиационной отрасли.

Об этом пишет Левый берег со ссылкой на Le Figaro.

В ассоциации отмечают, что 2020 год стал худшим годом за всю историю отрасли из-за эпидемии коронавируса. Так в 2020 году по сравнению с 2019 годом оборот авиакомпаний упадет более чем на 60%.

В ассоциации подсчитали: в 2020 году авиационный сектор "сократил свои расходы в среднем на миллиард долларов в день и будет продолжать накапливать беспрецедентные убытки".

IATA прогнозирует чистые убытки сектора в размере $118,5 млрд в 2020 году, по сравнению с предполагаемыми $84,3 млрд в июне, и чистые убытки в размере $38,7 млрд в 2021 году, что опять же больше, чем ожидалось в июне $15,8 млрд), до второй волны коронавируса.

— Этот кризис является разрушительным и неумолимым. Границы должны быть открыты без карантинных мероприятий, чтобы пассажиры могли снова летать. Компании должны продолжать использовать свою ликвидность по крайней мере до четвертого квартала 2021-го, поэтому нельзя терять время, — сказал генеральный директор IATA Александр де Жуньяк.

Ранее авиакомпании призывали ввести тестирование пассажиров на выявление коронавируса перед посадкой на все международные рейсы.