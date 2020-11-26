Департамент ЖКХ Николаевского городского совета потратит более 4,6 миллионов гривен на ремонт тротуара в Ингульском районе.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники 16 сентября объявили тендер по капитальному ремонту по проспекту Мира от улицы Новозаводской до улицы Космонавтов на ожидаемую сумму в 5 миллионов 377 тысяч 750 гривен.

В сессии с условиями тендерного задания подрядчик должен будет до 30 апреля 2021 года провести демонтаж старого асфальтового покрытия, заменить бордюры, крышки люков, уложить тротуарную плитку, установить лавочки и урны, посеять газоны и озеленить территорию.

Участие в торгах приняло всего три фирмы, среди которых: «Настория» с предложением в 3 миллиона 610 тысяч 290 гривен, фирма «Благоустройство - НК», которая запросила 4 миллиона 646 тысячи 200 гривен, и «Фортунастройсервис» с предложением в 4 миллиона 695 тысяч гривен. В итоге победу одержала компания «Благоустройство - НК», и с ней 11 ноября заключили договор.

Отметим, что согласно данным сайта Министерства юстиций Украины компания «Благоустрій-НК» была зарегистрирована в Николаеве, 2 года назад на имя Юрия Яковенко.

Напомним, Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить 14,6 миллионов гривен на реконструкцию сквера в Ингульском районе.