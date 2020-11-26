Министерство финансов в проекте государственного бюджета на 2021 год уменьшило дефицит на сумму 24 млрд грн.

Об этом на брифинге после внеочередного заседания правительства сказал министр финансов Сергей Марченко, передает Укринформ.

— У нас были сложные переговоры с МВФ в первую очередь потому, что нам надо найти компромисс относительно расходов, дефицита. Параметры дефицита (бюджета - ред.) мы согласовали, и были вынуждены сократить дефицит бюджета, потому что те расчеты, которые были на первое чтение, и наши возможности заимствований надо было скорректировать. Мы скорректировали дефицит бюджета на сумму до 24 миллиарда гривен. Мы пересмотрели частично как доходы, так и расходы, — сказал Сергей Марченко.

По его словам, основной задачей, которой руководствовалось министерство в процессе подготовки проекта бюджета-2021 ко второму чтению была поддержка граждан во время пандемии, поддержка деловой активности, обеспечение капитальных расходов и продолжение трансформационных процессов развития страны в важных сферах.

— Мы надеемся на оперативное рассмотрение бюджета в парламенте и готовы к сотрудничеству с народными депутатами, — сказал Сергей Марченко.

Как отметили в министерстве, доходы проекта госбюджета на 2021 год увеличились на 21 млрд грн и предусмотрены в сумме 1 трлн 92 млрд грн. Расходы проекта госбюджета на 2021 год предусмотрены в сумме 1 трлн 328 млрд грн.

Как сообщалось, минфин согласовал проект бюджета на 2021 год с МВФ.