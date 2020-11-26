Министерство финансов после длительных переговоров согласовало с Международным валютным фондом новый проект Государственного бюджета на 2021 год.

Об этом пишет пресс-служба Минфина.

– Министерство финансов успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта Госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы Stand-by для Украины, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ и получения очередного транша, — говорится в сообщении.

Там отмечают, что основной акцент во время переговоров касался главных бюджетных показателей — рамок доходов, расходов и дефицита.

Напомним, ранее в Минфине заверили, что Проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2021 год является вполне сбалансированным и реальным для выполнения.