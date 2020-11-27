Канадская компания Vermilion Energy, совместно с которой НАК Нафтогаз Украины выиграл конкурсы на разработку Балаклейского, Ивановского, Бузивского и Берестянского нефтегазовых участков на основании соглашений о разделе продукции (СРП), решила не участвовать в этих проектах.

Об этом пишет Новое время, ссылаясь на сообщение «Укргаздобычи», входящей в группу «Нафтогаз».

Канадский инвестор отказался от дальнейшего сотрудничества, «учитывая существенное снижение цен на газ и нефть по сравнению с 2019-м годом, пандемию коронавируса и глобальный экономический спад».

Нафтогаз получил право на заключение СРП на эти участки по итогам открытых конкурсов в июне 2019 года.

Укргаздобыча и «Vermilion» подали совместные заявки на участие в конкурсах по разработке четырех углеводородных участков на основании СРП, и в случае победы должны были в одинаковых объемах инвестировать в разведку и разработку месторождений и поровну делить прибыль.

— Кабинет Министров может заключить соглашения с Нафтогазом, без участия Vermilion Energy, в соответствии с ч. 2 ст. 12 закона о соглашениях о разделе продукции. В ней говорится, что в случае отказа одного из инвесторов от заключения соглашения оно по согласованию сторон может быть заключено с другими ее участниками после внесения соответствующих изменений в текст соглашения, — сообщили в «Укргаздобыче».

Нафтогаз в рамках упомянутых соглашений обязуется в первые 5 лет провести 3D сейсмическую разведку на площади 1,55 тыс. кв. км и пробурить 12 разведочных скважин. Общий объем инвестиций должен составить 3,6 млрд грн.

Канадская «Vermilion» — не первая иностранная компания, которая потеряла интерес к разработке газовых месторождений в Украине.

Ранее сообщалось, что недоверие к судебной системе в Украине заняло первое место среди препятствий для иностранных инвестиций, а почти половина опрошенных иностранных инвесторов считают, что инвестиционная привлекательность Украины снижается.