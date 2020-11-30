Антимонопольный комитет Италии оштрафовал компанию Apple на 10 миллионов евро за «агрессивную и вводящую в заблуждение» коммерческую практику по продажам своих iPhone.

Об этом сообщает Reuters.

Регулятор заявил, что компания рекламировала, будто несколько моделей iPhone являются водостойкими, при этом не объяснив, что они являются таковыми лишь при определенных обстоятельствах.

Также в Антимонопольном комитете Италии отметили, что компания в своем дисклеймере указала, что на ее телефоны не распространяется гарантия в случае повреждения устройства жидкостями. Поэтому обманутые клиенты не смогли получить бесплатный ремонт смартфона, если он получил повреждения от воды или другой жидкости.

Отмечается, что в Apple отказались комментировать новость.

Напомним, что за последний квартал 2020 акции Apple упали больше чем 5% (порядка 100 миллиардов долларов).