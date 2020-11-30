Криптовалюта Bitcoin установила новый рекорд себестоимости, достигнув отметки в 19 786 долларов США.
Об этом сообщает Coin Desk.
Таким образом известная криптовалюта побила свой предыдущий рекорд, установленный в декабре 2017 года, на 3 доллара США.
По словам аналитика Кевина Келли, не стоит недооценивать значение нового рекорда.
Отмечается, что по сравнению с прошлым годом стоимость Bitcoin выросла на 167%.
На прошлой неделе стоимость криптовалюты Bitcoin упала почти на 3 тысячи долларов США и составила 17 200 долларов США.
Напомним, в Киеве группа лиц создала ряд онлайн-ресурсов, позволяющих гражданам Украины и стран постсоветского пространства обменивать криптовалюту в наличную и безналичную формы.
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Криптовалюта Bitcoin установила новый рекорд себестоимости, достигнув отметки в 19 786 долларов США.
Об этом сообщает Coin Desk.
Таким образом известная криптовалюта побила свой предыдущий рекорд, установленный в декабре 2017 года, на 3 доллара США.
По словам аналитика Кевина Келли, не стоит недооценивать значение нового рекорда.
Отмечается, что по сравнению с прошлым годом стоимость Bitcoin выросла на 167%.
На прошлой неделе стоимость криптовалюты Bitcoin упала почти на 3 тысячи долларов США и составила 17 200 долларов США.
Напомним, в Киеве группа лиц создала ряд онлайн-ресурсов, позволяющих гражданам Украины и стран постсоветского пространства обменивать криптовалюту в наличную и безналичную формы.