Итальянский автопроизводитель Maserati планирует перейти полностью на электрокары до 2025 года. Об этом сообщает The Next Web.

Официально компания не делала таких заявлений, однако об этом рассказал операционный директор Давид Грассо, во время онлайн-ивента, организованного газетой Milano Finaza.

Согласно этим данным, первым полностью электрическим автомобилем бренда станет EV-вариант следующего SUV, 2022 Maserati Grecale. Следующими моделями, которые могут электрифицировать, станут Gran Turismo и Gran Cabrio.

Бренд Maserati принадлежит группе Fiat Chrysler Automobile (FCA), куда входят также Jeep, Dodge, Alfa Romeo и Lancia. Группа FCA пока что не делала однозначных заявлений о переходе на электрические модели.

Ранее Ferrari представила электрический суперкар.