Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить 5,2 миллиона гривен на уход за парком «Победы» с пляжем в 2021 году.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, департамент объявил торги по санитарной очистке, обрезке, сносу деревьев, выкашиванию газонов, уходу за зелеными насаждениями на территории парка «Победа» с пляжем «Стрелка», и памятным знаком «Темвод» с ожидаемой стоимостью работ в 5 миллионов 230 тысяч гривен.

В соответствии с тендерным заданием подрядчик должен будет производить очистку территории от мусора, сухой травы, листьев, очистку дорожек от снега и льда, очистку, покраску и мытье урн, обрезку деревьев, полив деревьев, высадку кустарников, проверять качество воды в реке, убирать пляж и ряд других видов работ.

На данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который состоится 9 января 2021 года.

Напомним, Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить на содержание зеленых зон в четырех районах города 27,7 миллионов гривен на протяжении года.