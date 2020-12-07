Украина за 11 месяцев 2020 года экспортировала рекордный объем меда — 69,84 тысяч тонн.

Об этом сообщила консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Анна Бурка на своей странице в Facebook.

— Осталось менее месяца до начала Нового 2021 года, но уже есть рекорд по экспорту меда. Его экспорт из Украины за 11 месяцев 2020 года достиг абсолютного рекорда — 69,8 тыс. т на общую сумму $117,5 млн. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2017 году — 7,8 тыс. тонн ($133,9 млн), — сообщила эксперт.

По ее словам, высокий спрос на украинский мед наблюдается со стороны стран Европейского Союза и обусловлен рядом причин.

— Неопределенность с последующим развитием ситуации с СOVID-19, а соответственно активное формирование остатков на весь сезон 2020/21. Неурожай меда в ЕС, по предварительным оценкам урожай меда в ЕС снизился на 40%, за неблагоприятных погодных условий, — написала Анна Бурка.

Напомним, из-за возможных локдаунов, новогодних праздников и завершения переходного периода Brexit, европейские компании уже загружают свои склады до максимальных мощностей.