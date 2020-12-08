С увеличением спроса на электрические автомобили в Британии открывают первую автозаправочную станцию рассчитанную только для электрокаров.

Об этом сообщают ЭлектроВести.

«Премьер-министр Британии Борис Джонсон имеет целью отказаться от традиционных двигателей автомобилей до 2030 года, а по прогнозам к 2040 году на дорогах могут появиться около 30 миллионов электрокаров. Открытие отдельных АЗС для таких транспортных средств - логичный ответ рынка», - говорится в сообщении.

Отмечается, что станция расположена в Эссексе, графстве на востоке страны. Строительством занимается компания Gridserve and Hitachi Capital U.K. Plc., и эссекская станция - первая из сотни, что откроются вскоре.

«Компания инвестировала в проект более миллиарда евро. Питание для 36 станций скоростной зарядки будут генерировать возобновляемые источники энергии. Технология позволяет заряжать батарею, рассчитанную на 322 километра, за 20 минут», - подчеркивает издание.

Данные отрасли показывают, что в прошлом месяце продажи электрокаров в Британии выросли на 122% относительно 2019 года, гибридов - на 77%.

Один киловатт в час стоит 0,24 фунта (около 9 грн), типичная зарядка с 20% до 80% для машины среднего размера обойдется в менее чем 10 фунтов (свыше 370 грн).

Напомним, Финляндия выделила 7,7 миллионов евро на отказ от сжигания угля.