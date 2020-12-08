Во вторник, 8 декабря, в Николаеве презентовали интерактивную карту возможностей водного фермерства юга Украины Aquamap, данный ресурс поможет инвесторам и предпринимателям выбрать место для создания аквафермы, а также выяснить, какие аквакультуры пригодны для выращивания на конкретном водном объекте.

Мероприятие прошло в рамках регионального онлайн-марафона «Aquafarming-2020» (Запорожье-Николаев-Одесса), - передает корреспондент НикВести.

Перейти на сайт можно по ссылке.

Прозвучало, что Николаевская область имеет потенциал для развития акваферм, что обусловлено огромным количеством водных территорий, а также «историческим наследием», мол, во времена УССР рыбохозяйственные предприятия юга страны были успешными.

— Этот информационный продукт мы разработали совместно с нашими партнерами из Европейского банка реконструкции и развития. Это экономико-географическая карта, где каждый желающий может разобраться, что можно выращивать, какие технологии необходимо использовать, какие нюансы в работе с каждой технологией. Там пошаговая инструкция по запуску такого бизнеса. Спектр организмов, которых можно выращивать в Николаевской области – достаточно широк. Это могут быть установки замкнутого цикла, где можно выращивать в том числе и тропические организмы, а также все то, что можно выращивать в открытых водоемах, - прокомментировал председатель Ассоциации центров поддержки бизнеса Артем Ващиленко.

Владимир Парсяк, декан факультета экономики моря Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова, добавил, что сегодня области не хватает научных разработок, чтобы дать толчок развитию акваферм.

— Бизнес в этом плане демонстрирует абсолютное ощущение будущего. Этого ощущения нет у тех, кто должен поддержать бизнес. В нашей стране «идея фикс» - только строить дороги, а все остальное находится за границей восприятия будущего. Мероприятия, подобные сегодняшнему, позволяют бизнесу почувствовать свою ценность. Также это является элементом влияния гражданского общества на власть. Мы все стучим в двери, - сказал Владимир Парсяк.

Также вниманию участников конференции представили такие практические кейсы:

• Аналитическое исследование «Аквафарминг в Украине. Состояние и перспективы».

• Готовый чек-лист по открытию и запуску аквафермах в Украине, включая порядок, способы представления и получения необходимых разрешительных документов.

• Практические советы от крупнейших игроков рынка аквакультуры в Украине.

• Готовые технические решения по проектированию и эксплуатации УЗИ.

• Рекомендации по оборудованию и технологиям выращивания аквакультуры.

• Профильная аналитика и актуальная информация рынка рыбной продукции и аквакультуры, что позволит предпринимателям быть в курсе о возможностях роста и развития их бизнеса.

Ранее Виталий Ким рассказал о своих приоритетах в работе и планах по развитию области.