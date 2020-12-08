Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета собирается потратить 4,1 миллиона гривен на уход за зелеными зонами Флотского бульвара и за территорией понтона.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Департамент объявил торги на уход за объектами благоустройства зеленого хозяйства: Флотский бульвар с фонтаном и питьевым фонтанчиком «Лев», территорией понтона, расположенных в Центральном районе Николаева с ожидаемой стоимостью 4 миллиона 160 тысяч гривен.

Отмечается, что подрядчик должен будет до 31 декабря 2021 года ухаживать за парком садово-паркового искусства «Флотский бульвар» (улица Набережная, от Ингульского спуска к площади Соборной) и за территорией понтона (от Ингульского пешеходного моста вдоль ограды завода имени 61 коммунара).

Подрядчик должен заняться очисткой территории от мусора и грязи, подметанием дорожек, очисткой дорожек и лестниц от снега, очисткой газонов от опавших листьев и мусора, ухаживать за деревьями, кустарниками, за цветниками, а также содержать фонтан и питьевой фонтанчик «Лев» и водопровод.

На данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который состоится 24 декабря.

Напомним, Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить на содержание зеленых зон в четырех районах города 27,7 миллионов гривен на протяжении года.