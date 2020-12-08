Украина 5 декабря подала первую заявку в Глобальный альянс с вакцинам и иммунизации получил в мировой инициативы COVAX, вторую заявку подадут 14 декабря.

Об этом во вторник, 8 декабря, сообщает Центр общественного здоровья.

В ЦОЗ напоминают, что благодаря первой заявке Украина сможет получить необходимые дозы вакцины от COVID-19 для 20% населения. А именно 8 миллионов доз для 4 миллионов человек.

Были определены 12 приоритетных групп населения, которые совокупно охватывают почти 21 млн человек (20866390), или 50% населения Украины. К ним относятся работники сферы здравоохранения, военные, педагоги, пожилые люди и лица, проживающие в соцучреждения, люди с сопутствующими заболеваниями.

Проведены консультации по вопросам логистики. Также провели аудит холодильного оборудования.

Таким образом созданы предпосылки для получения Украиной вакцины против COVID-19, отмечают в ЦОЗ.

По словам исполняющего обязанности гендиректора ЦОС Игоря Кузина, «первая партия вакцин уже в начале 2021 обеспечит до 5% объема доз, которые мы должны получить».

Он также сообщил, что власти ведут переговоры о закупке вакцин для всего населения. эти цели заложены 15 миллиардов гривен. Хотя глава Минздрава Максим Степанов ранее заявлял, что на вакцину в бюджете выделили всего 2,6 миллиарда гривен.

По состоянию на утро 8 декабря в Николаевской области зарегистрировано 328 новых случаев коронавируса и 369 выздоровевших.



