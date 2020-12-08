По состоянию на утро 8 декабря в Николаевской области зарегистрировано 328 новых случаев коронавируса и 369 выздоровевших.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.

В частности, из всех 22 126 (+328) подтвержденных случаев коронавируса по месту проживания:

Николаев — 15133 (+199);

Первомайск — 813 (+11);

Южноукраинск — 647 (+8);

Вознесенск — 630 (+7);

Очаков — 336 (+8);

Арбузинский район — 153 (+11);

Баштанский район — 273 (+7);

Березанский район — 267 (+3);

Братский район — 129 (+4);

Березнеговатский район — 114 (+5);

Веселиновский район — 224;

Витовский район — 736 (+9);

Вознесенский район — 211 (+6);

Врадиевский район — 177;

Еланецкий район — 94 (+1);

Доманевский район — 224 (+12);

Казанковский район — 234;

Кривоозерский район — 209 (+21);

Николаевский район — 266 (+5);

Новобугский район — 162;

Новоодесский район — 336;

Очаковский район — 144 (+3);

Первомайский район — 318;

Снигиревский район — 296 (+8).

При этом COVID-19 всего заболели 997 (+27) медработников.

За сутки выздоровели 369 человек, всего — 9 604 человек. Умерло от последствий коронавируса — 361, за сутки — 5 человек.

Напомним, что в Украине за прошедшие сутки, 7 декабря, коронавирусное заболевание подтвердили у 10 тысяч 811 человек. Также известно, что вчера выздоровели 12 тысяч 860 пациентов, а умерли от осложнений — 195.