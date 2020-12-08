По состоянию на утро 8 декабря в Николаевской области зарегистрировано 328 новых случаев коронавируса и 369 выздоровевших.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.
В частности, из всех 22 126 (+328) подтвержденных случаев коронавируса по месту проживания:
При этом COVID-19 всего заболели 997 (+27) медработников.
За сутки выздоровели 369 человек, всего — 9 604 человек. Умерло от последствий коронавируса — 361, за сутки — 5 человек.
Напомним, что в Украине за прошедшие сутки, 7 декабря, коронавирусное заболевание подтвердили у 10 тысяч 811 человек. Также известно, что вчера выздоровели 12 тысяч 860 пациентов, а умерли от осложнений — 195.
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По состоянию на утро 8 декабря в Николаевской области зарегистрировано 328 новых случаев коронавируса и 369 выздоровевших.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.
В частности, из всех 22 126 (+328) подтвержденных случаев коронавируса по месту проживания:
При этом COVID-19 всего заболели 997 (+27) медработников.
За сутки выздоровели 369 человек, всего — 9 604 человек. Умерло от последствий коронавируса — 361, за сутки — 5 человек.
Напомним, что в Украине за прошедшие сутки, 7 декабря, коронавирусное заболевание подтвердили у 10 тысяч 811 человек. Также известно, что вчера выздоровели 12 тысяч 860 пациентов, а умерли от осложнений — 195.