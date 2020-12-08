Российский фонд прямых инвестиций и Центр имени Гамалеи заявляет о готовности начать производство вакцины от коронавируса Спутник V в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба РФПИ во вторник, 8 декабря.

— РФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи готовы производить вакцину в Украине и подать документы для ее регистрации государственными регулирующими органами. Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний - АО Биолек. Производственные мощности Биолек, на которых будет осуществляться выпуск вакцины, соответствуют всем действующим требованиям стандарта GMP, - говорится в сообщении.

Ранее академик Национальной академии наук Сергей Комиссаренко заявил, что Украина не располагает техническмим возможностями для производства вакцин от коронавируса, но саму вакцину ученые разработать могут.

Напомним, паника вокруг коронавируса опаснее, чем сама болезнь. COVID-19 преодолеет большинство людей.