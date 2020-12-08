Главе Фонда государственного имущества Украины предлагали ежемесячно платить по 200 тысяч долларов взятки за назначение и удержание в должности директора предприятия «Николаевоблэнерго», 70% акций которого принадлежат государству.

Об этом сообщают Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

В ведомстве рассказали, что 8 декабря НАБУ и САП разоблачили бывшего сотрудника «Николаевоблэнерго», который предлагал руководителю ФГИ взятку за назначение директором предприятия.

Следствие установило, что задержанный предлагал руководителю ФГИ 100 тысяч долларов США за назначение на должность главы правления АО. Деньги он предлагал передать двумя частями: 50 тысяч долларов до и остальное — после назначения.

Кроме того, он также пообещал руководителю Фонда после назначения ежемесячно предоставлять взятку в размере 200 тысяч долларов США как часть «теневой» прибыли, полученной на своей должности.

Мужчина был разоблачен «на горячем» во время передачи первой части взятки в размере 50 тысяч долларов.

Сейчас он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о вручении ему подозрения.

Отметим, что это уже третья попытка подкупить руководителя Фонда государственного имущества Украины. Ранее главе ФГИ предлагали взятки за назначение директоров Одесского припортового завода, а также двух других госпредприятий.

Напомним, в Николаеве полиция разоблачила на взятке инспектора облэнерго, требовавшего 10 тысяч гривен из-за нарушения правил пользования электросчетчиком.