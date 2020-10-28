Сегодня, 28 октября, в Николаеве полиция под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачила в получении неправомерной выгоды инспектора одного из филиалов акционерного общества «Николаевоблэнерго».

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Отмечается, что чиновник требовал 10 тысяч гривен из-за выявленного нарушения правил эксплуатации электросчетчика.

Сейчас продолжается расследование уголовного производства, начатого по части 3 статьи 368 УК Украины «Получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством».

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Ведется следствие, проводятся первоочередные следственные действия. Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Напомним, ранее следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, задержали главного инспектора одного из управлений Госагентства рыбного хозяйства Украины после получения им очередной взятки.