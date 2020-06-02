Сегодня, 2 июня, следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, задержали главного инспектора одного из управлений Госагентства рыбного хозяйства Украины после получения им очередной взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, инспектор систематически требовал и получал от физических лиц и предприятий взятки за непрепятствование вылова морепродуктов из акватории Черного моря и не привлечение их к ответственности за указанную деятельность.

«Следователи ГБР задержали чиновника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после получения им очередной неправомерной выгоды в сумме 70 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

В случае доказательства вины, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.\

Ранее в Николаеве полицейские задержали сотрудника технического надзора Департамента ЖКХ на взятке в 6 тысяч гривен

Напомним, 28 декабря следователи поймали сотрудницу Департамента ЖКХ на получении взятки в размере 20 тысяч и сообщили о подозрении по трем эпизодам. Деньги 44-летняя начальница управления получила за подписание актов выполненных работ с недостоверными сведениями относительно объема выполненных работ от «подконтрольных» субъектов хозяйственной деятельности.

Для конспирации чиновница привлекла своего водителя, который после получения ею части взятки в своем служебном кабинете, выносил деньги из помещения в служебный автомобиль, и в дальнейшем, через некоторое время, передавал чиновнице.