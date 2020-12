Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила к обращению в Украине акции компаний Facebook Inc., Tesla Inc., Netflix Inc., Microsoft Corporation, Visa Inc и Advanced Micro Devices.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Такое решение НКЦБФР приняла во вторник, 8 декабря.

Также в Украине допущены к обращению инвестиционные паи инвестиционного биржевого фонда Invesco QQQ Trust SM.

Как сообщалось, за последний квартал 2020 акции Apple упали более чем 5% (порядка $100 млрд). Это самое высокое квартальное падение за два года.

