Европейские железнодорожные операторы - ÖBB (Австрия), SBB (Швейцария), Deutsche Bahn (Германия), SNCF (Франция) - намерены в ближайшие годы расширять сотрудничество в сфере пассажирских перевозок, воплощением чего станет запуск нескольких ночных поездов по новым маршрутам между странами ЕС.

Как передает ЦТС, об этом было заявлено накануне, 8 декабря, руководителями упомянутых железных дорог на полях конференции министров транспорта стран ЕС.

В Австрийских федеральных железных дорогах (ÖBB), являющихся крупнейшим в ЕС оператором ночных поездов, уточнили, что планируется запуск поездов Nightjet по маршрутам Вена-Мюнхен-Париж и Цюрих-Кельн-Амстердам с декабря 2021 года.

В декабре 2023 года намечен запуск поездов Nightjet Берлин-Брюссель и Берлин-Париж, в декабре 2024 - Цюрих-Барселона.

Также, согласно обнародованной карте поездов, будет открыт маршрут ночного поезда Цюрих-Рим - с декабря 2022 года.

— Это возвращение мчится по Европе на максимальной скорости и даже заставит вас лечь спать! Вам нужны ночные поезда, и мы возвращаем вам TEE 2.0", - прокомментировали в Федеральном министерстве транспорта и цифровой инфраструктуры Германии. "Многие европейские страны последуют этому примеру, - добавил глава ведомства Андреас Шойер.

Ранее Шойер представил министрам транспорта ЕС предложения по созданию новой сети трансъевропейского железнодорожного экспресса (Trans Europe Express - TEE). Новая сеть TEE 2.0 должна стать преемницей первоначальной сети TEE, созданной французскими, немецкими, швейцарскими, голландскими, люксембургскими и итальянскими железными дорогами в 1954 году. ТЕЕ 2.0 предполагает использование новейших высокоскоростных поездов в качестве экспрессов, а также - ночных поездов.

Предлагаемые маршруты TEE 2.0 на краткосрочную перспективу включают: Амстердам-Париж-Барселона, Брюссель-Берлин-Варшава, Амстердам-Франкфурт-Цюрих-Рим и Барселона-Франкфурт-Берлин.

Дневные высокоскоростные маршруты TEE 2.0 после завершения строительства новых линий будут включать: Стокгольм-Гамбург-Париж, Стокгольм-Берлин-Мюнхен, Рим-Верона-Мюнхен-Берлин и Париж-Мюнхен-Будапешт.

Большинство маршрутов краткосрочной сети в настоящее время эксплуатируются Австрийскими федеральными железными дорогами (ÖBB) как часть сети Nightjet.